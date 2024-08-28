Corriere dello Sport: “Fenerbahce su Amrabat, lo vuole Mourinho. Resta viva anche l’ipotesi Napoli”

Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina per accasarsi in Turchia

Sofyan Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina per accasarsi al Fenerbahce. C'è un responsabile in particolare nella scelta del Fenerbahce di bussare alla porta di Rocco Commisso: si tratta di José Mourinho, grande ammiratore di Amrabat le cui caratteristiche stuzzicano l'allenatore portoghese. "Mou" sostiene che il profilo dell'ex Hellas Verona calzi a pennello con l'idea di gioco che vuole trasmettere al suo centrocampo, ecco perché ha invitato i propri collaboratori a pressare la Fiorentina per lasciarlo partire.

Sebbene, fin dall'inizio, nella testa di Amrabat ci fosse solo il Manchester United, i Red Devils hanno deciso di non tornare alla carica. Quindi il giocatore, che ha instaurato un bel rapporto con il tecnico Raffaele Palladino, si è continuato a guardare intorno. Un'altra possibilità, nel caso in cui il negoziato con il Fenerbahce non andasse a buon fine, c’è un discorso composito che potrebbe riguardare il Napoli in questo senso: il ventottenne non è una priorità degli azzurri, ma a Conte piace. Se ne potrebbe parlare, casomai, nelle ultime ore di trattative (e solo in prestito) se in azzurro non arrivasse Gilmour e uscissero sia Gaetano che Folonrusho. Lo scrive il Corriere dello Sport.