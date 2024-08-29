Pedullà: "Il Fenerbahce è arrivato ai 18 milioni chiesti per Amrabat, adesso la Fiorentina farà 2/3 colpi"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha rivelato tramite il proprio profilo X che Amrabat saluterà a breve la Fiorentina. Infatti per il centrocampista marocchino il Fenerbahce ha offerto u...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato ha rivelato tramite il proprio profilo X che Amrabat saluterà a breve la Fiorentina. Infatti per il centrocampista marocchino il Fenerbahce ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni che era la cifra richiesta dal club viola per cedere il giocatore. Adesso sempre secondo Pedullà la Fiorentina si prepara a fare 2/3 colpi

LA FIORENTINA SI QUALIFICA PER LA CONFERENCE LEAGUE

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