Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"
Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina, la società viola sta trattando la sua cessione con il club turco, le ultime
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 20:29
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero contatti continui tra Fiorentina e Fenerbahce per la cessione di Amrabat, le due parti lavorano alla ricerca dell'intesa. Si lavora a un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento in Turchia e le parti sembrerebbero vicine alla definizione dell'affare.
LE CIFRE DEL PASSAGGIO DI ADLI ALLA FIORENTINA
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