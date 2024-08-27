Di Marzio: "Fiorentina e Fenerbahce trattano Amrabat per 15 milioni. C'è il si del giocatore"

Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina, la società viola sta trattando la sua cessione con il club turco, le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero contatti continui tra Fiorentina e Fenerbahce per la cessione di Amrabat, le due parti lavorano alla ricerca dell'intesa. Si lavora a un prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento in Turchia e le parti sembrerebbero vicine alla definizione dell'affare.

LE CIFRE DEL PASSAGGIO DI ADLI ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/le-cifre-di-adli-alla-fiorentina-prestito-oneroso-di-15-milioni-diritto-a-10-milioni-e-10-futura-rivendita/265821/