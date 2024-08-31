Le prime parole di Amrabat al Fenerbache: "Mourinho mi disse: Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno"

Sono molto felice e molto orgoglioso di essere qui. Il Fenerbahçe è un club incredibile

Le prime parole dell'ex Fiorentina Sofyan Amrabat come nuovo giocatore del Fenerbache. Il club turco ha organizzato una conferenza stampa per la firma, durante la quale il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Vorrei ringraziare moltissimo il vicepresidente Acun Ilıcalı. Sono molto felice e molto orgoglioso di essere qui. Il Fenerbahçe è un club incredibile. Un club con grandi responsabilità. Desidero ringraziare anche il direttore sportivo, Mario Branco, e tutti coloro che hanno contribuito a questo trasferimento. Sono due mesi che parliamo di questa trattativa. Mi sono sentito parte della famiglia fin dal primo giorno. Mi hanno mostrato quanto mi volevano. Voglio ripagare loro la fiducia che mi hanno dato e avere successo in questo club. Voglio vincere qui“.

“Il Fenerbahçe è un club incredibile. Naturalmente anche l’influenza di José Mourinho ha contribuito a farmi venire qui. Lui è quello speciale. È molto difficile dire di no se Mourinho ti vuole. È venuto da me dopo un Roma-Fiorentina e mi ha regalato un momento indimenticabile, mi ha detto: "Sei un giocatore incredibile, voglio lavorare con te un giorno". Gli ho detto la stessa cosa. Alhamdulillah, grazie a Dio, oggi sono un calciatore del Fenerbahçe. Mourinho è un allenatore vincente e io sono un giocatore vincente. Mourinho vince ovunque vada. Anche io sono un giocatore che gioca per vincere. Lotteremo fino all’ultimo secondo per vincere il campionato. I nostri tifosi se lo meritano. Ieri ero allo stadio e l’atmosfera è incredibile. Speriamo di diventare campioni insieme a Mourinho“.

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