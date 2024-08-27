Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"
Va avanti la trattativa per la cessione di Amrabat. Si tratta tra i due club con la formula del prestito con obbligo
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 23:57
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, va avanti la trattativa tra Fiorentina e Fenerbahçe per Amrabat. Il club turco offre un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto a 14 milioni. Il club viola offre più soldi e c'è distanza, per ora, tra le parti.
LA FIORENTINA SE VENDESSE AMRABAT PRENDEREBBE UN ALTRO CENTROCAMPISTA
https://www.labaroviola.com/se-la-fiorentina-vendesse-amrabat-la-societa-viola-prenderebbe-un-altro-centrocampista-dal-mercato/265847/