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Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni"

Va avanti la trattativa per la cessione di Amrabat. Si tratta tra i due club con la formula del prestito con obbligo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 23:57
Romano: "Il Fenerbahçe per Amrabat offre prestito oneroso di 2 milioni e obbligo a 12 milioni" - Foto Profilo Instagram Amrabat
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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, va avanti la trattativa tra Fiorentina e Fenerbahçe per Amrabat. Il club turco offre un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto a 14 milioni. Il club viola offre più soldi e c'è distanza, per ora, tra le parti.

LA FIORENTINA SE VENDESSE AMRABAT PRENDEREBBE UN ALTRO CENTROCAMPISTA

https://www.labaroviola.com/se-la-fiorentina-vendesse-amrabat-la-societa-viola-prenderebbe-un-altro-centrocampista-dal-mercato/265847/

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