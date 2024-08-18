Schira rivela: "Palladino sta spingendo per la permanenza di Amrabat, lo considera un giocatore chiave"
Lo ha ribadito anche più volte in questi giorni, per Palladino Amrabat è un giocatore imprescindibile, al centro del suo progetto tecnico
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2024 10:49
Secondo quanto riportato dal noto giornalista, Nicolò Schira su X, mister Raffaele Palladino starebbe spingendo per la permanenza di Amrabat in Viola, per l'ex Monza il centrocampista marocchino è fondamentale e sarebbe al centro del suo progetto tecnico. Nel mentre Sofyan ha già rifiutato delle offerte molto ricche dalla Turchia e dall'Arabia.
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