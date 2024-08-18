Schira rivela: "Palladino sta spingendo per la permanenza di Amrabat, lo considera un giocatore chiave"

Lo ha ribadito anche più volte in questi giorni, per Palladino Amrabat è un giocatore imprescindibile, al centro del suo progetto tecnico

Secondo quanto riportato dal noto giornalista, Nicolò Schira su X, mister Raffaele Palladino starebbe spingendo per la permanenza di Amrabat in Viola, per l'ex Monza il centrocampista marocchino è fondamentale e sarebbe al centro del suo progetto tecnico. Nel mentre Sofyan ha già rifiutato delle offerte molto ricche dalla Turchia e dall'Arabia.

Due record realizzati da Biraghi grazie al gol su punizione di ieri

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