Amrabat saluta la Fiorentina: "Un onore indossare questa maglia, vi terrò nel mio cuore per sempre"
Tramite un commento sotto il post della Fiorentina che lo ringraziava per la professionalità Sofyan Amrabat ha salutato la Fiorentina dopo il trasferimento al Fenerbahce. Queste le sue parole: "Un ono...
Tramite un commento sotto il post della Fiorentina che lo ringraziava per la professionalità Sofyan Amrabat ha salutato la Fiorentina dopo il trasferimento al Fenerbahce. Queste le sue parole: "Un onore indossare questa maglia e rappresentare le persone di questo bellissimo club. Grazie a tutti per il vostro sostegno in questi anni, vi terrò nel mio cuore per sempre." Finisce così l'avventura di Amrabat alla Fiorentina che si trasferisce al Fenerbahce di Josè Mourinho in prestito con obbligo di riscatto
https://www.labaroviola.com/pedulla-fatta-per-gosens-alla-fiorentina-operazione-in-prestito-con-obbligo-di-riscatto-a-75-milioni/266329/