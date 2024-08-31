Vicepresidente Fenerbahce: "Seguivamo Amrabat, impressionati dalla sua professionalità in Conference"

Il vicepresidente del Fenerbahce ha speso parole d'elogio in occasione della conferenza stampa di presentazione

Nella conferenza stampa di presentazione di Amrabat è intervenuto anche il vicepresidente dei turchi Acun Ilicali che ha commentato il nuovo arrivo in squadra dalla Fiorentina:"Sofyan è un sogno per noi, lo seguivamo da tanto tempo e abbiamo avuto dei contatti nei mesi scorsi ed ha mantenuto la parola data. Siamo felici di averlo e siamo sicuri che farà benissimo con noi. Amrabat sarà un giocatore prezioso per rinforzare la nostra rosa soprattutto in un settore come il centrocampo dove si vincono le partite. Mourinho ce lo ha richiesto come primo obbiettivo per lui e questo vi fa capire che valore avrà per noi, siamo rimasti impressionati dalla professionalità che ha dimostrato verso la Fiorentina: ha giocato una partita durissima in Conference per evitare di lasciare il club in difficoltà, non è da tutti. Un grande uomo".

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