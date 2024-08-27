Dalla Turchia: "Il Fenerbache ha incontrato l'agente di Amrabat, l'offerta è un prestito con diritto a 12 milioni"

Il Fenerbahce si sta muovendo con convinzione su Amrabat, dalla Turchia si aspettano uno scontoda parte della Fiorentina

Secondo il noto giornalista Turco Yagiz Sabouncoglu il Fenerbahce sta spingendo forte per portare in Turchia Sofyan Amrabat, infatti secondo il giornalista Sabato c'è stato un incontro tra il club di Mourinho e l'entourage di Amrabat. La prima offerta del Fenerbahce è di un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, dalla Turchia si aspettano anche uno sconto da parte della Fiorentina per il centrocampista marocchino. Vedremo dunque l'evolversi della faccenda

FIORENTINA VICINA A MORENO

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