Amoruso: "Difficile comprare Amrabat adesso, restasse sarebbe tanta roba per la Fiorentina"

L'ex difensore viola ha snocciolato vari temi, tra i quali la permanenza del centrocampista marocchino in viola

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato anche di situazioni di mercato come Amrabat: "Nell'ultimo anno ha giocato poco e nemmeno benissimo, è difficile trovare qualcuno che lo compri ora per tanti soldi. Lui si porta dietro ancora l'esperienza del mondiale del 2022 dove sembrava inarrestabile, però ora deve dimostrare molto per reggere un palcoscenico del genere a livello internazionale. Mi auguro resti in viola perché potrebbe aiutare tanto la squadra soprattutto a centrocampo dove mancano dei pezzi."

Su De Gea: "Portiere esperto, grande bagaglio di conoscenze e può fare bene a Firenze, non so se ci sarà dualismo con Terracciano, la differenza tra i due è che lo spagnolo sa giocare con i piedi ed è quello che vuole Palladino. De Gea ha avuto una grande carriera ed è stato anche il titolare della Spagna per anni quindi poco da dire."

Su Richardson: "Grande colpo, ragazzo giovane ma di grande prospettiva, ha qualità. Serviva uno così a centrocampo ed è arrivato, magari sarebbe stato meglio se fosse arrivato prima perché Palladino non ha mai avuto centrocampisti da allenare durante il ritiro. Spero arrivi un altro tassello in quella zona di campo".

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