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TMW, si blocca Gilmour al Napoli e Conte adesso chiede Amrabat, ipotesi scambio con Folorunsho

Folorunsho rimane una pista possibile per la Fiorentina se non dovesse arrivare l'accordo con la Lazio. Il Napoli lo vende

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 13:35
TMW, si blocca Gilmour al Napoli e Conte adesso chiede Amrabat, ipotesi scambio con Folorunsho -
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Sofyan Amrabat torna nel mirino del Napoli. Dopo che il Brighton ha bloccato la cessione di Gilmour a causa del brutto infortunio capitato a O'Riley, il club partenopeo è tornato sulle tracce del centrocampista marocchino che stasera potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia viola. I due club stanno valutando la possibilità di uno scambio, con Micheal Folorunsho - calciatore che non rientra nei piani del Napoli - che potrebbe andare proprio la Fiorentina, nonostante il pressing della Lazio che però non ha ancora l'accordo coi partenopei

Il Napoli prosegue la sua ricerca di un vice Lobotka e intanto questa mattina ha accolto il centrocampista scozzese Scott McTominay: il calciatore classe '97 arrivato a titolo definitivo dal Manchester United per 30 milioni di euro si sottoporrà a visite mediche per poi sottoscrivere il contratto. Lo scrive TMW

LA FIORENTINA PROVA E INSERIRSI PER MANGALA

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