TMW, si blocca Gilmour al Napoli e Conte adesso chiede Amrabat, ipotesi scambio con Folorunsho

Folorunsho rimane una pista possibile per la Fiorentina se non dovesse arrivare l'accordo con la Lazio. Il Napoli lo vende

Sofyan Amrabat torna nel mirino del Napoli. Dopo che il Brighton ha bloccato la cessione di Gilmour a causa del brutto infortunio capitato a O'Riley, il club partenopeo è tornato sulle tracce del centrocampista marocchino che stasera potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia viola. I due club stanno valutando la possibilità di uno scambio, con Micheal Folorunsho - calciatore che non rientra nei piani del Napoli - che potrebbe andare proprio la Fiorentina, nonostante il pressing della Lazio che però non ha ancora l'accordo coi partenopei

Il Napoli prosegue la sua ricerca di un vice Lobotka e intanto questa mattina ha accolto il centrocampista scozzese Scott McTominay: il calciatore classe '97 arrivato a titolo definitivo dal Manchester United per 30 milioni di euro si sottoporrà a visite mediche per poi sottoscrivere il contratto. Lo scrive TMW

LA FIORENTINA PROVA E INSERIRSI PER MANGALA

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-mangala-alla-fiorentina-serve-che-il-lione-apre-al-prestito-su-brekalo-valencia-e-maiorca/266069/