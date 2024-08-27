Pedullà: "Nella notte offerta del Fenerbahce per Amrabat, prestito oneroso con diritto di riscatto"
Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Fiorentina nella notte ha ricevuto un offerta dal Fenerbahce di Josè Mourinho per Sofyan Amrabat. Si tratta di un offerta per...
Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Fiorentina nella notte ha ricevuto un offerta dal Fenerbahce di Josè Mourinho per Sofyan Amrabat. Si tratta di un offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto e non di obbligo, situazione che ricorda quella di un anno fa con Amrabat che negli ultimi giorni di mercato andò al Manchestert United con la stessa formula salvo poi tornare alla base per la mancata esercitazione dell'opzione di acquisto
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