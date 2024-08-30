Video, la Fiorentina torna a Firenze dopo la Conference. Ultimo viaggio per Amrabat prima dell'addio

La Fiorentina torna a Firenze con un volo diretto dell'Ungheria. Per Amrabat l'ultimo viaggio con la squadra viola

La Fiorentina è atterrata a Firenze intorno alle 4.30 del mattina di ritorno dell'Ungheria dove ha giocato il ritorno dei play off di Conference League. Sofyan Amrabat, ormai prossimo a diventare un giocatore del Fenerbahce (QUI I DETTAGLI DELLA SUA CESSIONE) è tornato con la squadra in città prima di riprendere il volo in direzione Turchia dove l'aspetta José Mourinho. Ecco il video del ritorno a Firenze della truppa viola:

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-per-baturina-offre-12-milioni-la-richiesta-della-dinamo-zagabria-e-di-18/266208/