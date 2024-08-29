"Fatta per Amrabat al Fenerbahce. Alla Fiorentina 2 milioni subito, 13 obbligo di riscatto e 3 di bonus"
Come riporta Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio di Amrabat al Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni e 3 milioni di bonus nelle...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 00:05
Come riporta Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio di Amrabat al Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni e 3 milioni di bonus nelle casse della Fiorentina. Dunque un totale di 15 milioni più 3 milioni di bonus. A questo punto il club viola deve andare a prendere almeno un altro centrocampista
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