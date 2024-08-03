Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce ha offerto 10 milioni per Amrabat, la Fiorentina ne chiede 15"

Troppo bassa l'offerta per il centrocampista marocchino

La Fiorentina è tornata ad allenarsi tra le mura amiche del Viola Park e, insieme al resto della squadra si sono aggregati anche Martinez Quarta e Sofyan Amrabat. Amrabat vuole lasciare Firenze, ma l'offerta giunta dalla Turchia è ancora troppo bassa per salutarsi. Il Fenerbahce ha presentato un'offerta inferiore ai 10 milioni, il club gigliato ne chiede 15. Da monitorare quindi anche la pista Manchester che sarebbe la più gradita dal calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.