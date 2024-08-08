Dalla Turchia: "Amrabat ha accettato il Fenerbahce. Manchester United ed Atletico lo vorrebbero in prestito"

Sofyan Amrabat avrebbe accettato il Fenerbahce ma il club non è ancora convinto di fare l'operazione, anche United e Atletico sul calciatore

Secondo il giornalista Turco Sercan Hamzaouglu il Fenerbache avrebbe avuto molti contatti con Sofyan Amrabat e il suo entourage convincendo il calciatore della bontà del progetto del club Turco. Infatti sempre secondo il collega Turco l'affare non è andato in porto perchè il Fenerbahce non è ancora convinto dell'operazione e per questo non ha ancora inviato un offerta ufficiale alla Fiorentina, mentre il calciatore sarebbe entusiasta di unirsi al club di Mourinho e in questo momento è in attesa di un accordo tra Fiorentina e Fenerbahce. Anche il Manchester United e Atletico Madrid sono interessate ad Amrabat ma vorrebbero il calciatore solo in prestito ma la Fiorentina non ha intenzione di accettare prestiti

CANCELLIERI AL GENOA COME POST GUDMUNDSSON

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