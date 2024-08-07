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Di Marzio: "La trattativa tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson prosegue, rossoblù su Cancellieri"

Secondo Gianluca Di Marzio resta solido l'asse Firenze-Genova per definire il passaggio dell'islandese in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 01:31
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Sempre più probabile una rivoluzione in attacco per il Genoa. I rossoblù sono pronti a cambiare, con Mateo Retegui che vestirà la maglia dell'Atalanta, continua anche la trattativa con la Fiorentina per la cessione di Albert Gudmundsson, che però non si chiuderà se contestualmente non verrà trovato un sostituto. Nelle ultime ore sta continuando il forte pressing per Matteo Cancellieri della Lazio.

Nel corso dell'ultimo campionato, Cancellieri è stato uno dei giocatori più utilizzati dal club toscano. In 36 partite disputate, l'ala destra ha collezionato 4 gol e 3 assist alla sua terza stagione in Serie A, dopo le esperienze con con le maglie di Hellas Verona e Lazio.

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