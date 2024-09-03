Nazione: “L’identità della Fiorentina passa dal centrocampo. Chi verrà messo al posto di Amrabat?”

La Fiorentina soffre la manovra avversaria, solo dopo si notavano timide reazioni

La Fiorentina soffre la manovra avversaria, solo dopo si notavano timide reazioni. Servono idee e qualità e il mercato ha portato una serie di giocatori che dovranno aiutare Palladino. Soprattutto in fase di interdizione, là dove prima dominava Amrabat. Adesso spetta a Palladino capire quali combinazioni usare, i giocatori ci sono. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kean-ha-messo-daccordo-tutti-ora-serve-continuita-ha-avuto-un-impatto-travolgente/266820/