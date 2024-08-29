Corriere dello Sport: "Il Fenerbahce può chiudere per Amrabat. Baturina? Operazione complessa"

La Fiorentina gioca a rialzo per Amrabat

Ciò che non si aspettava la Fiorentina proprio agli sgoccioli del mercato è che potessero arrivare offerte ufficiali per Sofyan Amrabat. Il Fenerbahce di José Mourinho fa sul serio. Formulata una proposta per il prestito del classe 1996 con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. I viola, legittimati da un accordo con il centrocampista fino al 2026, continuano a giocare al rialzo esigendone 2-3 in più. Anche solo per non allontanarsi troppo dai 20 milioni di euro chiesti un anno fa al Manchester United per il diritto di riscatto del marocchino. La sensazione è che l'affare possa andare in porto, un po' perché il giocatore ha già dato il suo benestare e un po' perché Mourinho lo desidera fortemente. Occhio pure all'Atletico Madrid, che tra l'altro a luglio aveva manifestato un interesse per Nico Gonzalez. Se l'ex Verona dovesse partire la Fiorentina potrebbe fiondarsi su Martin Baturina, classe 2003 della Dinamo Zagabria. Il ds Pradè è interessato tanto quanto conscio delle difficoltà dell'operazione. A partire dal prezzo, visto che la controparte chiede qualcosa come 20 milioni di euro. La dirigenza viola per adesso è arrivata a proporre circa 14 milioni, offerta molto lontana dalle richieste del club croato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-nella-notte-contatti-tra-fiorentina-e-dinamo-zagabria-per-capire-se-baturina-verra-liberato/266001/