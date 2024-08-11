Corriere Fiorentino: "Lo strano caso di Amrabat, lui vuole tornare in Premier ma ieri è stato messo titolare"

Il caso Amrabat è uno dei più discussi in casa Fiorentina

Il caso di Sofyan Amrabat è diventato uno dei temi più discussi in casa Fiorentina. Nonostante le voci di mercato e l'interesse di club come il Manchester United, Amrabat è stato sorprendentemente convocato e addirittura schierato titolare nell'amichevole contro il Friburgo, al contrario di un altro uomo mercato, Nico Gonzalez. Durante i 60 minuti giocati, Amrabat ha mostrato una buona prestazione, sebbene il ritmo della partita fosse piuttosto lento. L'allenatore della Fiorentina, Palladino, ha elogiato il giocatore, sottolineando il buon rapporto nato tra loro e lasciando aperta la possibilità di allenarlo per tutta la stagione.

Tuttavia, le intenzioni di Amrabat sembrano orientate verso la Premier League, con il Manchester United che potrebbe tentare di rinegoziare l'accordo per riportarlo in Inghilterra, nonostante il mancato riscatto della scorsa stagione. Anche Fenerbahce e Galatasaray rimangono interessati. La situazione resta incerta, con Friburgo-Fiorentina che rappresenta solo un altro capitolo nell'ambivalente rapporto tra il club e il centrocampista marocchino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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