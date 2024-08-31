La Fiorentina ringrazia Amrabat: "Grazie per la professionalità mostrata fino al 120' dell'ultima partita"

La Fiorentina tramite i propri profili a social ha deciso di ringraziare Amrabat dopo il suo trasferimento al Fenerbahce nell'ultimo giorno di mercato. Il calciatore marocchino infatti è sceso in camp...

La Fiorentina tramite i propri profili a social ha deciso di ringraziare Amrabat dopo il suo trasferimento al Fenerbahce nell'ultimo giorno di mercato. Il calciatore marocchino infatti è sceso in campo ed ha giocato tutta la partita contro il Puskas Akademy nonostante il suo trasferimento fosse già definito. Queste le aprole con cui il club viola ha ringraziato Amrabat per l'impegno: "Grazie Sofyan per la tua professionalità, dimostrata fino al 120’ dell’ultima partita, con il giglio sul petto"

LA FIORENTINA ACQUISTA GOSENS

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