Amoruso: "Per Nico bisogna chiedere tanti soldi, non comanda la Juve nella trattativa"

L'ex difensore ha parlato di vari temi legati al futuro della Fiorentina ed in particolare del mercato che entra nel vivo

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato del mercato della Fiorentina vicina ad esordire in Serie A, partendo dalla situazione del portiere: "Per me hanno fatto bene, De Gea è un ottimo portiere e può aiutare tutti, soprattutto i giovani. Il dualismo con Terracciano potrà giovare ad entrambi perché potranno migliorarsi con nuovi stimoli. Su Martinelli, dico solo che magari non è stato ritenuto pronto per stare in pianta stabile in viola e lo mandano a fare esperienza. Decisione giusta".

Su Nico: "La Juve vuole Nico, la Fiorentina fa il prezzo, lo deve valutare tanti soldi perché è un giocatore forte. La Fiorentina deve essere forte, non deve cedere subito solo perché il giocatore se ne vuole andare: Nico ha rinnovato, prende bei soldini, però ha un contratto da rispettare. Non bisogna farsi prendere per il collo da nessuno, abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, non dimentichiamolo. L'unico giocatore che metterei nella trattativa è Locatelli per il centrocampo. Nico non lo cederei mai, però adesso se il giocatore punta i piedi, bisogna sedersi e ragionare insieme vedi Kopmeiners".

Su Amrabat: "Nel suo ruolo è veramente forte, non deve fare lanci lunghi perché non è un regista, però se lo metti a mangiare gli avversari e a recuperare palloni, è tanta roba. Lo metti a centrocampo e ti appoggi a Gud, Colpani o anche Nico se restasse, sarebbe una grande squadra".

https://www.labaroviola.com/da-torino-scrivono-le-parole-di-commisso-su-nico-sono-solo-di-facciata-laffare-si-fara/264174/