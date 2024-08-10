Da Bologna: "Amrabat tra le idee per il centrocampo. L'alternativa è Puertas dell'Union St. Gilloise"

Il Bologna segue con attenzione la situazione legata ad Amrabat, appena tornato a Firenze dopo il prestito allo United

Il Bologna sta valutando opzioni per rinforzare difesa e centrocampo, concentrandosi su due giocatori molto diversi. Uno è Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino di ritorno dal Manchester United e in uscita dalla Fiorentina, che interessa anche ad altre squadre, soprattutto in Turchia. L'altro è Cameron Puertas, giovane dell'Union St Gilloise, capace di giocare in più ruoli, anche sulla trequarti. Il Bologna ha bisogno di almeno un centrocampista e, in caso di partenza di Moro, potrebbe doverne acquistare due per garantire una rosa competitiva a Italiano. Lo scrive il Corriere di Bologna.

Di Francesco: “Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società”

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