Tuttosport: “L’ex Fiorentina Amrabat piace a Juve ed Atalanta. Torna in Serie A?”

Sofyan Amrabat torna a far gola in Serie A. Nelle ultime ore, le sue quotazioni sono in netta risalita e la Juventus lo osserva con crescente interesse. Il centrocampista marocchino, reduce da una parentesi turbolenta in Turchia con il Fenerbahce, piace molto a Igor Tudor, che lo accoglierebbe volentieri a Torino. Ma non è l’unica pista italiana: anche l’Atalanta tiene d’occhio l’ex viola.

La Juventus, però, potrebbe avere una corsia preferenziale. I contatti col Fenerbahce per Filip Kostic – altro nome sul tavolo del mercato bianconero – potrebbero infatti agevolare la trattativa, creando un ponte tra le due operazioni. La sua fisicità, la capacità di imporsi nei duelli e una leadership naturale in mezzo al campo intrigano la dirigenza juventina, sebbene al momento la prima scelta resti Morten Hjulmand. In alternativa, si valuta anche Bissouma del Tottenham. Ma Amrabat è tornato in corsa, e con forza. Lo scrive Tuttosport.