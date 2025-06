Corriere dello Sport: “Dzeko fu ad un passo dalla Fiorentina. Scenario cambiato dalle dimissioni di Palladino?”

L’opportunità è nata nei giorni scorsi. Che non rimarrà ancora al Fenerbahce, l’attaccante ex della Roma e dell’Inter, a cui il 30 giugno scadrà l’attuale contratto, l’ha già annunciato. Durante un allenamento Dzeko ha salutato i suoi ormai vecchi compagni, l’allenatore Josè Mourinho e sui social ha dato l’addio, con un sentito messaggio, ai tifosi. La sua volontà è di tornare in Italia.

La serie A è un palcoscenico che conosce, che gli piace. Ne è stato anche capocannoniere. Nel campionato 2016/2017 con la maglia giallorossa ha segnato 29 gol. E così puntava al ritorno. Sembrava a un passo dalla Fiorentina. Le dimissioni di Palladino possono, però, aver cambiato gli scenari e il giocatore si sta guardando anche attorno. I segnali al responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori sono stati lanciati. E ora non resta che attendere per capire se verranno colti. Lo scrive il Corriere dello Sport.