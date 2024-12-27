Corriere Fiorentino: “Biraghi, l’opzione Napoli è la più probabile. Interessato anche il Fenerbahce di Mourinho”
Biraghi è destinato a lasciare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 10:11
Prima di ulteriori acquisti dopo l'arrivo di Nicolas Valentini, la Fiorentina deve risolvere alcune situazioni in difesa, soprattutto sulla fascia sinistra. L'ex capitano Cristiano Biraghi è destinato a lasciare il club: il suo agente è al lavoro per trovare una nuova destinazione.
Tra le opzioni, il Napoli sembra la più probabile, nonostante il precedente rapporto poco solido con Conte ai tempi dell'Inter. Anche il Fenerbahce di Mourinho rimane interessato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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