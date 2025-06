Dopo l’interesse del Bologna nelle ultime settimane per Edin Dzeko, la Fiorentina vuole portare in viola il giocatore che andrà in scadenza di contratto con il Fenerbahce il 30 giugno. I viola sono in vantaggio sui rossoblù per ingaggiare l’attaccante bosniaco. Lo riporta Sky Sport nell’edizione mattutina.