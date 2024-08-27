Pedullà: "Il Fenerbahce migliora l'offerta per Amrabat ma non basta, previsto un rilancio"

I turchi non mollano, Josè Mourinho ha convinto il mediano marocchino, resta da trovare l'intesa con i viola

Secondo l'esperto di calciomercato il Fenerbahce si è avvicinato alla richiesta della Fiorentina ma i viola non scendono sotto i 15 milioni. La trattativa continua e nelle prossime ore è previsto un ulteriore rilancio da parte della squadra allenata da Josè Mourinho.

TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto

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