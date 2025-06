Pedullà: “La Fiorentina è in vantaggio su Dzeko, piace molto a Pioli. Potrebbe fare un biennale”

Edin Dzeko alla Fiorentina non è una sorpresa. Lo era martedì quando avevamo parlato del Bologna intenzionato a chiudere, ma che aveva trovato un ostacolo alto di colore viola. Da quel momento, come svelato nelle ultime 48 ore, la Fiorentina non ha smesso di correre, ha aumentato il vantaggio e ha trovato la sponda favorevole del gigante bosniaco pronto a tornare in Italia. Un ruolo fondamentali l’ha avuto Pioli che gradisce molto un attaccante integro fisicamente e dal rendimento assicurato, come ha ribadito nella sua ultima esperienza con il Fenerbahce. La Fiorentina aveva proposto un anno più opzione, ma – come già raccontato – potrebbe fare direttamente un biennale. Aspettiamo i passaggi formali, l’unica cosa che conta, ma la sorpresa di martedì scorso non è più tale….Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

