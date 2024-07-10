Corriere dello Sport: “Lecce, Cagliari e Fenerbahce su Nzola, ostacolo ingaggio. Distanza sulla formula”

La Fiorentina sta cercando una squadra che l'acquisti a titolo definitivo

Per quanto riguarda Nzola, la situazione è molto chiara. La Fiorentina sta cercando un club in grado di acquistare l'attaccante a titolo definitivo con un prestito più obbligo di riscatto. Lecce e Cagliari sono i club più interessati, mentre all'estero piace al Fenerbahce. L'ostacolo principale è lo stipendio di 1,5 milioni, con il club di A che per adesso si sono fermati al prestito con diritto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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