Secondo quanto riportato dal portale turco Takvim, al Fenerbahce è stato offerto Kouamè e per questo motivo sarebbero gia iniziati i contatti tra i due club per favorire l’operazione. Il giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza alle fine di questa stagione, resta da capire se c’è un opzione per il rinnovo.

CONTATTI ANCHE CON L’INTER PER KOUAMÈ