Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce su Amrabat, è una richiesta esplicita di Josè Mourinho"

Josè Mourinho ha parlato, vuole portare al Fenerbache Amrabat. Il club turco è al lavoro per trovare gli accordi con Fiorentina e giocatore

Ci sono novità sul fronte Sofyan Amrabat dalla Turchia, dove il Fenerbahçe sembra pronto ad agire in modo significativo per il centrocampista, che è pronto a tornare a Firenze dopo la stagione in prestito al Manchester United. Come riferisce TNT Sport, il club che ha scelto Mourinho come nuovo tecnico desidera il marocchino e sta lavorando per portarlo alla corte del portoghese, che avrebbe fatto proprio una richiesta esplicita riguardo ad Amrabat, già cercato dal Galatasaray, con cui però l'accordo non è ancora stato raggiunto.

Nazione: "Per Amrabat ipotesi rinnovo e un nuovo prestito oneroso, lo United non lo riscatterà"

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