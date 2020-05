Dopo l’esonero di Ersun Yanal dopo la sconfitta nel derby con il Galatasaray, il Fenerbahçe non ha ancora scelto il nuovo tecnico. Diversi tecnici sono stati associato al club gialloblu ma, nelle ultime ore, secondo un’indiscrezione lanciata Fanatik, sarebbero salite vertiginosamente le quote di Vincenzo Montella. L’ex-allenatore di Fiorentina e Siviglia avrebbe anche il gradimento dei tifosi, che hanno subito manifestato il loro entusiasmo per l’eventuale scelta. Altri candidati sono l’ex-allenatore della squadra di basket, Mirsat Türkcan e l’ex allenatore del Bayern, Niko Kovac.

Alfredopedulla.com