Dzeko è integro fisicamente: nell’ultima stagione ha giocato 53 partite, solo una saltata per infortunio

Edin Dzeko è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina, l’attaccante infatti è cercato fortemente dal club viola anche grazie al gradimento di Stefano Pioli. Il cigno di Sarajevo non ha bisogno di presentazioni dato che è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa sia per i goal segnati che per la qualità delle sue prestazioni. Tuttavia alcuni tifosi sono ragionevolmente scettici al pensiero che possa vestire la maglia della Fiorentina, il motivo è la carta d’identità che inizia a pesare. Infatti Dzeko è un classe 86 ed ha già compiuto 39 anni, non pochi per un calciatore a questi livelli, ed il pensiero che possa non essere al top fisicamente c’è.

Tuttavia la stagione appena conclusa ci dimostra che l’attaccante Bosniaco sta benissimo fisicamente, infatti con il Fenerbahce è sceso in campo in 53 occasioni, per un totale di minuti giocati di 3.262, quasi un ora di media a partita. Inoltre ha saltato solo una partita per infortunio ed ha messo a referto la bellezza di 21 goal e 8 assist, insomma non sarà più l’attaccante di 10 anni fa ma Dzeko è ancora in grande forma