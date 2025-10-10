Taylor torna sulla finale di EL e attacca Mourinho: “Provò a spostare l’attenzione per incolpare qualcuno”

L’arbitro, Anthony Taylor, è tornato sugli episodi della finale di Europa League fra Siviglia e Roma, sostenendo di non avere commesso errori

L’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, Anthony Taylor, è tornato sulle polemiche della finale di Budapest, intervenendo alla BBC, e facendo anche una stoccata nei riguardi dell’ex tecnico giallorosso Josè Mourinho: “In finale a Budapest non feci nessun errore considerabile grave, Mourinho provò a spostare l’attenzione per incolpare qualcuno. Ad essere onesti, credo che lui abbia influenzato gli abusi che ho ricevuto dai tifosi”.