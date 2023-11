Sentite Mourinho: “Se alla Fiorentina mancano 5 titolari, ne ha altri pronti. Alla Roma non è così”

“Non voglio entrare nel plano della critica e neanche nel piano di progettare il futuro. Se mancano 5 titolari all’Inter ci sono altri 5, così come la Juve, al Milan e alla Fiorentina. Con noi non è così e hai dato metà risposta anche tu”. Così Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Lecce. L’allenatore portoghese, come spesso succede, tira in ballo la squadra di Italiano.