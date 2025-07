Tuttosport: “Mourinho vuole Vlahovic al Fenerbahce, primo contatto con l’entourage del giocatore”

Tuttosport oggi sulle sue pagine approfondisce il caso Vlahovic, rivelando un interesse del Fenerbahce di Mourinho per l’attaccante serbo ex Fiorentina. Il tecnico portoghese, infatti, sarebbe alla ricerca di un grande colpa davanti per rilanciare la lotta scudetto e insidiare i rivali del Galatasaray che stanno prendendo Osimhen.

Ora come ora non è ancora nata una trattativa ufficiale, ma la dirigenza del club turco avrebbe effettuato un primo contatto con l’entourage del giocatore: per Vlahovic si prospetterebbe un ingaggio importante, molto vicino a quello attualmente percepito a Torino, oltre naturalmente alla possibilità di lavorare con un tecnico del calibro di Josè Mourinho.

La Juventus inizierà il ritiro settimana prossima, e Dusan è regolarmente atteso a Torino. Se la squadra di Tudor riuscisse a liberarsi del pesante ingaggio di Vlahovic potrebbe intervenire sul mercato con pesanti investimenti in attacco.