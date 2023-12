Mourinho: “Finalmente potremo preparare la partita contro la Fiorentina senza partite di coppa”

Nel corso della conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia di Sassuolo-Roma, il tecnico giallorosso ha parlato anche della prossima sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

L’ho detto ai giocatori, se vogliamo avere l’ambizione di volere di più dobbiamo fare di più. Mi darebbe forse più adrenalina giocare per salvarmi che stare in una situazione di tranquillità che magari piace ad altri allenatori. Ci sono allenatori che fanno giocare bene le squadre, ma lì, senza troppe responsabilità. Dobbiamo avere meno superficialità. Io ho vinto a Madrid con 100 punti, l’ho perso con 93 punti. Se un giorno pareggi sei già in difficoltà. Questo è duro, dover vincere ogni partita.

Nel nostro caso non abbiamo bisogno di vincerle tutte, non ne abbiamo il potenziale, per lottare contro Juve o Inter per il campionato, ma abbiamo il potenziale per lottare per la Champions. Dobbiamo alzare il tono, non so se riesco a farlo arrivare ai ragazzi solo con le parole, si può migliorare anche con il lavoro di campo, ma è dura, perchè lavoro quasi di più con quelli che non giocano che con quelli che giocano. Poi ci sarà la Fiorentina, finalmente una settimana piena per lavorare.

