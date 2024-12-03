Mourinho esprime vicinanza a Bove e alla sua famiglia: la telefonata ai genitori dopo il malore

L’allenatore portoghese, che ha allenato Bove ai tempi della Roma, ha contattato la famiglia per informarsi sulle sue condizioni

Il mondo del calcio, ma non solo, si è stretto intorno a Edoardo Bove, colpito da un malore durante la partita al Franchi contro l'Inter. Tra le numerose dimostrazioni di affetto, spicca quella di José Mourinho. L'allenatore portoghese, che ha allenato Bove alla Roma, dandogli fiducia e spazio da titolare, ha voluto contattare i genitori del centrocampista della Fiorentina. Mourinho, ora tecnico del Fenerbahce, si è informato sulle condizioni del giocatore, esprimendo vicinanza e grande affetto alla famiglia. La notizia è stata riportata da TMW.

Il soccorritore: “Insultati e minacciati, ma l’ambulanza non può andare in campo, rimarrebbe impantanata”

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