CorSport, Mourinho vuole Biraghi al Fenerbahce: ha chiesto ai dirigenti di trattare con la Fiorentina

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola si concentra sul mercato, sia in entrata che in uscita, della Fiorentina. I gigliati a gennaio lasceranno partire solo chi ha l'ambizione di trovare più...

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola si concentra sul mercato, sia in entrata che in uscita, della Fiorentina. I gigliati a gennaio lasceranno partire solo chi ha l'ambizione di trovare più spazio e, tra questi, c'è sicuramente Cristiano Biraghi. Negli ultimi mesi il terzino lombardo è finito nel mirino di José Mourinho, che ha dato mandato ai dirigenti del Fenerbahce di trattare con la dirigenza viola. Occhio anche al Napoli di Antonio Conte che gradirebbe ritrovarlo in Campania dopo l'esperienza all'Inter.

BOVE È ARRIVATO AL VIOLA PARK CON COMUZZO, ASSISTERÀ ALLA RIFINITURA DELLA FIORENTINA PRIMA DEL BOLOGNA

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