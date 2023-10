Mourinho fa sorridere Commisso: “Sentito cosa ha detto? Che sono 15esimi ma hanno fatto due finali…”

Rocco Commisso in occasione della cerimonia per la scritta in suo onore fuori dal Viola Park, ha parlato anche della gara contro il Frosinone con un riferimento a Genoa-Roma e alle parole di Mourinho dopo la tremenda sconfitta, queste le parole di Commisso:

“Speriamo di vincere qualcosa quest’anno, lo scorso anno abbiamo fatto due finali, non dobbiamo dimenticarlo. Mourinho ha detto che loro sono al 15esimo posto ma perlomeno hanno fatto due finali, una l’hanno vinta e l’altra l’hanno persa, noi le abbiamo perse tutte e due. Contro il Frosinone cose che succedono, abbiamo sbagliato 3/4 gol, non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti”

LE PAROLE DI COMMISSO