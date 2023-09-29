Commisso: "Volevo spendere il doppio dei Della Valle per il centro sportivo, ovvero 50 milioni. Ne ho spesi 112"

Al Viola Park è stata finalmente svelata la scritta che sorge davanti al centro sportivo. Rocco Commisso ha preso la parola

Rocco Commisso ha parlato dal Viola Park dove è stato scoperta la scritta di ingresso del meraviglioso centro sportivo della della, queste le parole del patron viola

"Abbiamo lavorato due anni e mezzo qui, dal primo giorno in cui abbiamo piantato l'ulivo sono passati due anni e mezzo, non faccio nessuna critica a nessuno perché mi hanno detto che per Firenze è stata una cosa veloce anche se in America non sarebbe stata considerata così tanto veloce.

È un momento bello, speriamo di vincere qualcosa, lo scorso anno abbiamo fatto due finali. Mourinho ha detto che loro sono al 15esimo posto ma perlomeno hanno fatto due finali, una l'hanno vinta e l'altra l'hanno persa, noi le abbiamo perse tutte e due.

Contro il Frosinone cose che succedono, abbiamo sbagliato 3/4 gol, non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Ha ragione Abodi sullo stadio, siamo in ritardo, qualcosa bisogna fare. Sono stato fuori dall'italia ed ogni stadio dove vado è bellissimo, perché a Firenze non ci deve essere uno stadio bello? La cultura è bella, i fiorentini sono belli, perché non ci deve essere uno stadio? Il Viola Park è un esempio di quello che si può fare se ci danno la libertà di andare avanti e di spendere i soldi per fare a Firenze qualcosa di bello.

Non voglio fare la promessa di uno stadio nuovo, si vedrà in futuro quello che potrò fare io. Quando siamo partiti con il centro sportivo volevo spendere il doppio dei Della Valle, ovvero 50/60 milioni, ora siamo oltre i 112 milioni che abbiamo speso fino ad ora, i soldi sono finiti ora (ride ndr)"

A NZOLA MANCA SOLO IL GOL, C'È TUTTO IL RESTO

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