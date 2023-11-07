Sarri accende il derby: "Noi oggi una guerra mentre la Roma giovedì giocherà un'amichevole"

Maurizio Sarri dopo la vittoria in Champions League ha risposta in conferenza stampa cosi a Josè Mourinho prima del derby

Sarri risponde in conferenza stampa a Mourinho, che si era lamentato del fatto che la Lazio riposerà due giorni in più rispetto alla Roma in vista del derby di domenica: "La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera. Se mi chiedi se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, ti rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby. Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori".

Sarri a Lazio Style Channel: "È una vittoria non decisiva perché la classifica è sempre molto corta. Purtroppo dobbiamo aspettare fino all’ultima gara per avere il responso, però abbiamo fatto 7 punti in 4 gare nella competizione per club più difficile del mondo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Non c’è nulla di scontato in Champions. Sono contento di quello che stiamo dimostrando. Abbiamo rischiato poco, giusto su un angolo e su un calcio piazzato. Abbiamo avuto un inizio veemente poi abbiamo subito un po’ il loro palleggio. Mi dispiace solo non essere riusciti a fargli un altro gol in contropiede perché dalla panchina sembrava che ci fossero spazi per farlo. Magari con un po’ di lucidità da parte nostra, avremmo potuto fare qualcosa. Quando ho sentito l’urlo dell’Olimpico, era tanta roba. Pensa quando sarà pieno e con le tribune vicine al campo".

UNA NUOVA POSSIBILITA PER LA FIORENTINA

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