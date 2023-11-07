Vittorie di Lazio e Milan in Champions una grande notizia per la Fiorentina, aprono nuove possibilità

L'Italia vola nel Ranking stagionale per le competizioni Uefa, questa è una grande notizia per la Fiorentina. Verso un posto prezioso in più

Le vittorie in Champions League di Milan e Lazio, con un due grandi trionfi contro Psg e Feyenoord, sono una bella notizia non solo per il calcio italiano ma anche per la Fiorentina. Il motivo è semplice, mai come quest'anno, il ranking Uefa è fondamentale. Infatti con la nuova Champions League che prenderà il via la prossima stagione, ci saranno nuovi posti nella massima competizione europea, questi nuovi posti ci saranno per i primi due paesi che quest'anno si posizioneranno nei primi 2 posti del ranking stagionale.

Ergo, se le squadre italiane faranno tanti punti e vittorie quest'anno in tutte le competizioni europee il prossimo anno ci saranno 5 squadre in Champions League con la quinta in classifica di questa stagione di serie A che sarà qualificata nella massima competizione europea. Questo porterebbe 8 squadre in totale in Europa, con la sesta e la settima che andrebbero in Europa League e l'ottava che andrebbe in Conference. Facile ricollegare tutto questo alla Fiorentina che, nonostante il momento di difficoltà, è in lotta dal per tutte queste posizioni in campionato. E dunque una possibilità da non disperdere...

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