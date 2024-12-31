Mourinho: “Bove è come me, nessuno gli ha regalato niente. Abbiamo principi simili”

"Il padre di Bove un giorno disse: "Ho capito che mio figlio avrebbe potuto fare il calciatore solo quando a farlo esordire è stato Mourinho". Questa la domanda che Ivan Zazzaroni ha rivolto a Josè Mo...

"Il padre di Bove un giorno disse: "Ho capito che mio figlio avrebbe potuto fare il calciatore solo quando a farlo esordire è stato Mourinho". Questa la domanda che Ivan Zazzaroni ha rivolto a Josè Mourinho nell'intervista sul Corriere dello Sport riguardo il centrocampista della Fiorentina. Ecco la risposta del portoghese: “Bove è come me. Nessuno gli ha regalato niente. Ha esordito con me perché abbiamo principi simili, anche se uno ha vent'anni e l'altro sessanta”.

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