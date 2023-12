Gazzetta, Italiano avrebbe molto da imparare da Mourinho, soprattutto nella capacità di ottenere il massimo 

Vincenzo Italiano avanza a grandi passi nella considerazione dell’ambiente calcio, ma da giovane emergente avrebbe molto da imparare da Mou: nella malizia calcistica, nella dialettica anche, soprattutto nella capacità, appunto, di ottenere il massimo dai suoi uomini. La Roma ha sempre la Garra , la Fiorentina talvolta no. Ma di sicuro il tecnico viola non prenderebbe appunti per la tattica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

