Natali ricorda vittoria ad Anfield: “Fiorentina fece 15 punti su 18. Non succede spesso in Champions”

Cesare Natali è stato intervistato da Radio Bruno nel giorno del quattordicesimo anniversario della storica vittoria della Fiorentina sul campo del Liverpool in Champions League. Queste le sue parole:

“9 dicembre giorno dell’1-2 a Liverpool in Champions League. Nonostante siano passati tutti questi anni fu una partita incredibile e mi emoziona ancora. E’ stato grandioso soprattutto per la posta in palio. Quella Fiorentina su 18 punti disponibili ne conquistò 15, molto spesso vedo le partite di oggi dei gironi ed è difficile che una squadra media come la Fiorentina faccia quei punti. Bisogna dirlo che in quel periodo la Fiorentina era una grande.

Analogie tra la mia Fiorentina e quella di oggi? Oggi è una squadra forte ed allenata molto bene. Quella mia era allenata da un allenatore top come Prandelli ai tempi ed è stato il punto più alto del suo ciclo. Dopo l’uscita con il Bayern agli ottavi c’è stato un calo ma vedo analogie nel percorso come quello di Italiano che ha un modo di proporre e fare calcio che rappresenta il futuro. Italiano ha la personalità di andare per la sua strada e credere in quello che fa.”

