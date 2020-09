Nazione, Chiesa, la Roma è in pole, Commisso-Friedkin troveranno un’intesa? Più lontane Juventus e Milan

Il futuro di Federico Chiesa ancora non si conosce. Sicuramente l’assenza dall’Italia di Rocco Commisso ha allungato i tempi di questa vicenda ma l’obiettivo di entrambe le parti è quello di trovare una soluzione che accontenti tutti. Sull’attaccante classe ’97 sembra esserci la Roma di Friedkin, sia il presidente giallorosso che quello viola sembrano avere un’idea simile di calcio per questo non è esclusa tra i due un’intesa. Per ora non sono arrivate offerte ufficiali per il figlio d’arte. Juventus e Milan sembrano più distanti. Se Zaniolo dovesse lasciare Roma, i capitolini dovrebbero puntare tutto su Chiesa e la trattativa potrebbe sbloccarsi in breve tempo. Lo scrive La Nazione.

CORSPORT, ANCORA VIVA LA PISTA TORREIRA. PIATEK? LA FIORENTINA LO SEGUE MA ORA L’HERTHA…