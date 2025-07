Pedullà: “Difficile un offerta da una big per Comuzzo, resterà se non arriva qualcosa dall’estero”

Intervenuto in esclusiva a Passione Fiorentina il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione relativa a Comuzzo e Ghilardi, queste le sue parole”

“La Fiorentina ha il 50% della futura rivendita di Ghilardi, è un eccellente difensore. Ci potrebbe essere in lontananza un interesse della Fiorentina. Il Betis ha offerto 10 milioni ma per il Verona sono pochi. Alla Fiorentina è arrivato un messaggio ma il club viola è coperto in difesa, se ne era parlato anche a Gennaio e Giugno scorso, ma non è una cosa da seguire. Difficile vedere offerte per una big da Comuzzo, il Milan non spenderà mai quei soldi per un difensore. Almeno che non arrivi qualcosa dall’estero Comuzzo resterà, quindi per Ghilardi non c’è posto. C’è chi diceva che Comuzzo rinnovava per andar via ma serve un offerta adeguata alla Fiorentina.”