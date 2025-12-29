Pedullà rivela: “Offerto Piccoli per Castellanos, ma la Lazio rifiuta, non si adatta al gioco di Sarri”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rivelato come la Fiorentina avrebbe provato a fare uno scambio Piccoli-Castellanos con la Lazio, ma il club biancoceleste ha deciso di rifiutare l’offerta, dato che l’attaccante della viola non corrisponde al profilo che il Tecnico Sarri sta cercando. A imbastire uno scambio con la Lazio ci ha provato anche il Napoli offrendo Lorenzo Lucca, ma è stato rifiutato per lo stesso motivo. Oggi soltanto il Flamengo ha fatto una proposta monetaria di 30 milioni alla società romana, ma il giocatore non è convinto della destinazione.