29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà rivela: “Offerto Piccoli per Castellanos, ma la Lazio rifiuta, non si adatta al gioco di Sarri”

News

Pedullà rivela: “Offerto Piccoli per Castellanos, ma la Lazio rifiuta, non si adatta al gioco di Sarri”

Redazione

29 Dicembre · 17:37

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 17:37

TAG:

pedullàpiccoli

Condividi:

di

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rivelato come la Fiorentina avrebbe provato a fare uno scambio Piccoli-Castellanos con la Lazio, ma il club biancoceleste ha deciso di rifiutare l’offerta, dato che l’attaccante della viola non corrisponde al profilo che il Tecnico Sarri sta cercando. A imbastire uno scambio con la Lazio ci ha provato anche il Napoli offrendo Lorenzo Lucca, ma è stato rifiutato per lo stesso motivo. Oggi soltanto il Flamengo ha fatto una proposta monetaria di 30 milioni alla società romana, ma il giocatore non è convinto della destinazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio